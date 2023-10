Ööbussid sõidavad Tallinnas vähemalt aasta lõpuni

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on senine kasutusstatistika ja augustis tehtud kvalitatiivne uuring näidanud, et ööbussiteenuse järele on nõudlus olemas. «eie andmed näitavad, et kasutajaid on väga vähe neljapäeva öösel vastu reedet ning nendel väljumistel, mis toimuvad pärast kella 3.30. Statistilistele andmetele tuginedes kohandame ööbusside väljumisaegu, et pakkuda teenust just siis, mil seda kõige rohkem kasutatakse,» lausus Svet. «Kui seni sõitsid bussid reedest pühapäevani, siis alates 1. novembrist kuni aasta lõpuni on need liinil ööl vastu laupäeva ja pühapäeva. Kas ja millises mahus võiksid ööbussid jätkata ka järgmisel aastal, selgub linnaeelarve menetlemise käigus,» selgitas Svet.