Eesti kaitseväelased jõudsid Iraagist tagasi koju

«Osalemine rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides demonstreerib Eesti pühendumust panustada rahu ja stabiilsuse saavutamisse maailmas. Sellega suurendame otseselt ka Eesti julgeolekut. Ukraina sõja taustal peame veenduma, et toetame meie lähemate liitlaste julgeolekupoliitiliste eesmärkide saavutamist ka laiemas maailmas. Tänan Eesti sõdurite lähedasi, kelle tugi on äärmiselt oluline. Ja muidugi Eesti kaitseväelasi, tänu kellele saame end Eestis tunda turvaliselt,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Ameerika Ühendriikide juhitud operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada kohalikke julgeolekujõudusid võitluses islamistliku rühmitusega Daesh, et luua tingimused edasiseks julgeolekualaseks koostööks. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.