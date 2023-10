FOTOD ⟩ Eesti ostab Türgilt ligi 230 soomukit

Uued soomukid kohandatakse vastavalt kaitseväe vajadustele ning need on sertifitseeritud nii käsitulirelvade tule kui ka miiniplahvatuse kaitseks. Julgestuse tarbeks on sõidukid varustatud suitsugranaatide laskeseadme ja 12,7mm raskekuulipildujaga, mis on soomuki katusel olevas tornis.