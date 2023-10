Puhta joogiveeta jäänud pere toob vett 70 kilomeetri kauguselt

Laps kurtis, et kuna tema kodukaev on reostatud, ei ole tal võimalik saada puhast joogivett. Edasi on järgnenud tema koduvalla Räpina ja õiguskantsleri vaheline kirjavahetus, mis on seni päädinud veetünni kohale toomisega.

«See on veel hullemaks läinud. Päris õõvastav. Kas inimene peab siis sellist vett jooma?» küsib peremees. Tema sõnul on nende kaev reostunud olnud juba pikemat aega. «See ei ole Võõpsus ainult ühe perekonna mure. See on hulga inimeste mure, paljud on täitsa kurvad. Inimesed on pidanud siin niimoodi kaua elama,» lisas ta.