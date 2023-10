Vastus lutikapaanikale ⟩ tõrju ise või kutsu kohale asjatundja

Pariisis on lutikaid leitud kodudest, kinodest, metroojaamadest ja -rongidest, lennujaamadest, aga kokkupuutest nendega pole pääsenud ka moenädalate külastajad. Lutikarünnak tekitab turistide ühele lemmiklinnale aina suuremaid probleeme, seda enam, et järgmisel aastal toimuvad seal järjekordsed suveolümpiamängud. Kuigi lutikate olemasolus pole midagi ebatavalist, aitab nende levikule tänapäeval oluliselt kaasa just inimeste soov reisida.