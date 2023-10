Kaja Kallas võttis Pariisis vastu L’Expressi Euroopa auhinna

Peaminister Kallas keskendus konverentsi lõpukõnes Euroopa tuleviku teemadele. «Parim võimalus tulevikku ennustada on see ise luua. Meie Euroopa on midagi, mis ei saa kunagi valmis. Pärast iga kriisi, pärast iga laienemist, pärast iga uue põlvkonna kujunemiskogemusi peab Euroopa end ikka ja jälle taas looma,» rõhutas Kallas.

Peaministri sõnul on see vajalik, et Euroopa Liit jääks inimeste jaoks tähendusrikkaks ja lähedaseks. Seda on vaja, et pakkuda mitte ainult lootust paremale tulevikule, vaid ka päriselt inimeste elu paremaks muuta.

Peaminister Kallas toonitas oma sõnavõtus, et püsiva rahu saavutamiseks on vaja kaotada hallid alad Euroopa julgeolekus. «Hallid alad õhutavad konflikte ja ahvatlevad diktaatoreid vallutama. Venemaa peab kaotama oma viimase koloniaalsõja. Ukraina koht on Euroopa Liidus ja pärast sõda ka NATO-s,» ütles ta.

Eesti on alati olnud väga tugev Euroopa Liidu laienemise toetaja. «Euroopa Liidu laienemisest rääkides ei tohi olla kohta hirmul. Hirm, mitte muutused, on see, mida peame kartma. EL-i laienemine on muutus, mis ei ole kerge. Kuid lõpuks toob see kaasa majandusliku õitsengu ja demokraatlike väärtuste ning vabaduste laienemise – meie kõigi heaolu kasvu,» märkis Kallas.

Samuti kutsus Kallas kuulajaid üles mitte laskuma Brüsseli lemmikajaviitesse ehk arutellu EL-i institutsionaalsete reformide vajalikkuse üle. «Järgmisel aastal möödub 20 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga. EL-i aluslepingud on sellest ajast saati olnud laienemisvalmis. Me ei pea asuma neid uuesti läbi vaatama,» sõnas Kallas. «Olen kindel, et saame liiduna laienemisega edukalt hakkama. Varasem laienemiskogemus on näidanud, et EL-iga liitumine on kasvatanud uute liikmesriikide majandust ja aidanud oluliselt suurendada nende jõukust ning sellest on võitnud kogu liit tervikuna,» lisas ta.