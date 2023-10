Siseminister ei soovi Kopli komando küsimuses Tallinnaga kohtuda

«Eelarvekärbe on Kopli päästekomando küsimuses olnud kesksel kohal. Tallinna linn on pakkunud otsest rahalist tuge komando säilitamiseks. Jääb selgusetuks, miks ei soovi siseminister konkreetse lahenduse leidmiseks linna ja päästjate esindusorganisatsiooniga kohtuda ja kui tõsiselt tuleks võtta tema seniseid arvukaid sõnavõtte päästevõimekuse tähtsusest,» ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.

«Lilleküla komando, mida pakutakse asendusena piirkonda teenindama, on juba praegu väljakutsete arvult Eesti kõige koormatum komando. See tähendab, et kui tuleb kutse Koplisse, võib Lilleküla komando olla tühi, sest sealsed päästjad on juba kusagil mujal väljakutsel. Abi tuleb sel juhul veelgi kaugemalt ning ooteaeg võib venida lubatust oluliselt pikemaks, eriti liikluse tipptundidel – see tooks kaasa katastroofilised tagajärjed,» ütles Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu peausaldusisik Kalle Koop.