RMK-le eraldati sel aastal kommunikatsiooniks pool miljonit eurot

RMK kommunikatsioonijuht Triin Küttim ütles Facebooki grupi «Hoiame Loodust» postituse all tekkinud arutelus, et kogu eelarvest eraldatud 500 000 eurot nad ära ei kuluta. «Eelmise aasta eelarve oli küll suurem, kui kulutati samuti vähem kui oli planeeritud (ca 432 000 eurot),» lausus Küttim. «Kõik asutused-ettevõtted peavad oma tegevusi tutvustama, muidu ei teata ju neist midagi. Ja siis on teistmoodi süüdistused varmad tulema,» põhjendas ta kulude vajadust.