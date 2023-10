Kalle Grünthalil riigikogust lahkumise plaani ei ole

Kui ajakirjanik osutas tähelepanu asjaolule, et Grünthal ise riigikogu mandaati ei saanud, valimistel valituks ei osutunud, vaid ta on riigikogus Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madisoni (EKRE) asendusliikmena, vastas ta, et miks ta peaks riigikogust lahkuma, kui Madison teda mölakaks sõimab ning et ta ei ole kellelegi midagi võlgu.

«Ma leian, et ma ei ole võlgu erakonnale. Küsimus on praegu selles, et ma lahkusin sealt sellepärast, et erakonna mainet hoida,» ütles riigikogu liige, lisades, et saalis hääletab ta endiselt EKRE põhimõtetest lähtuvalt, sest need on talle südamelähedased.