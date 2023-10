Siseministeerium: Kopli komando sulgemise otsus on lõplik

Kopli komando kõrval oleks alternatiiviks olnud komando sulgemine mõnes maapiirkonnas, kuid see oli siseministri sõnul välistatud. «Päästevõimekus peab olema tagatud kõikjal Eestis. Kui Tallinna elanikele tähendab Kopli komando sulgemine halvimal juhul mõne minuti võrra pikemat reageerimisaega, siis maapiirkonnas tähendaks komando sulgemine reageerimisaja mitmekordistamist. See võib olla elu ja surma küsimus, mis ei puuduta ju ainult kohalikke elanikke vaid ükskõik keda, kes piirkonnas abi vajab,» rõhutas Läänemets, kelle sõnul tasuks meenutada ka möödunud nädalate torme ning maakondade päästekomandode panust teede puhastamisel ja tormikahjude likvideerimisel. «Peame mõistma, et maapiirkondade komandod pole vajalikud ainult kohalikele elanikele, vaid ka selleks, et näiteks tormide korral oleks meie põhimaanteed läbitavad,» ütles Läänemets.