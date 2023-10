Uurijad: Eesti-Soome kaabli rike on inimtekkeline

Eesti sideteenus on valitsuse kinnitusel olnud kogu aeg maksimaalselt tagatud. Merekaablite purunemisel on võimalik kasutada alternatiivseid toimivaid merekaableid või Lätti minevaid maakaableid. Sideteenuse jätkuvaks toimimiseks on Eestil kokku üheksa erinevat ühendust: 7 mere- ja 2 maismaa kaablit.

Riigiprokurör: kontrollitakse kõiki piirkonnas asunud laevu

Riigiprokurör Triinu Olevi sõnul õnnestus vaatamata tormistele oludele merel koostöös kaitsepolitseiameti, Eesti ja Soome mereväega ning sidekaabli operaatoriga teha tõhusat koostööd, et tuvastada kaabli kahjustuse täpne asukoht ja ulatus.

«Hetkel on tõendite kogumine merel lõppenud ja neid analüüsides peaksime saama lähiajal rohkem teavet, millist sorti kahjustusega on tegemist ning kuidas see põhjustada võidi. Sündmuskohal toimingute lõpetamine tähendab, et edasi saab planeerida sidekaabli parandustöid,» ütles Olev.

Riigiprokuröri sõnul töötavad uurijad praegu erinevate uurimisversioonidega ning menetluse käigus kontrollitakse jätkuvalt kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas ka piirkonnas sündmuste toimumise hetkel viibinud laevu.

«Sama kriminaalmenetluse raames on meil võimalik hinnata ka Eesti ja Rootsi vahelise sidekaabliga seonduvat, sest nii Eesti-Soome kui ka Eesti-Rootsi vaheliste sidekaablite kahjustamiste asjaolud on omavahel sarnased. Ka Eesti-Rootsi vahelise sidekaabli puhul peame kontrollima, mis võis olla kahjustuse põhjus ja koguma tõendeid selle kohta, kas kahjustus on inimtekkeline või mitte,» ütles Olev.