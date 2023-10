Kõlvart peab Kopli päästekomando sulgemisotsust kahetsusväärseks

Linnapea sõnul on Tallinn pakkunud rahalist abi komando ülalpidamiseks, kuid see ettepanek ei tulnud isegi arutusele, mistõttu jääb arusaamatuks, mis motiividel jäetakse Põhja-Tallinn Päästeameti kohalolekuta.

«Elanike turvalisuse tagamiseks oli ja on Tallinn valmis panustama ning selleks ka rahalist tuge pakkuma, kuid kahjuks ei pidanud siseminister seda oluliseks ega vajalikuks. Paraku ei näinud siseminister ka vajadust kolmepoolseks kohtumiseks ministeeriumi, linna ning Eesti Päästeala Töötajate Ametiühinguga,» nentis Kõlvart.

«Kui sulgemise otsuse tegemisel viidatakse 2021. aasta üldisele kärpekavale, siis viidatud kavas ei olnud otsust sulgeda Kopli päästekomando. See otsus tehti nüüd ja sellel on Lauri Läänemetsa allkiri. Ei ole kahtlustki, et muutunud olukorras on elanikkonna turvalisus ja kaitse üheks olulisemaks prioriteediks, millest otsuste tegemisel lähtuda,» lisas linnapea.

Kopli päästekomando puhul on tegemist esmase reageerijaga linnaosas, kus elab üle 60 000 inimese. «Tõepoolest, nagu ka minister märkis, siis peab olema päästevõimekus tagatud kõikjal Eestis ning just seetõttu tuleb teha kõik endast sõltuv, et Päästeameti kohalolek säilitada. Seepärast jääb arusaamatuks, miks loobus ministeerium koostööst, et leida lahendus komando alles jätmiseks,» märkis Kõlvart.

Komando sulgemine võib linnapea arvates tähendada reageerimisaja mitmekordistamist sõltumata sellest, kas see asub maapiirkonnas või suurlinnas ning juhul, kui komando asub poolsaarel ja asub ümbritsetuna kolmest küljest merega, siis jõuab ka abi hiljem kohale. «Ja see ongi elu ja surma küsimus, mis ei puuduta ainult kohalikke elanikke, vaid ükskõik keda, kes piirkonnas abi vajab – nagu rõhutas ka minister».