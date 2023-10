Soov Eestis laskemoona tootma hakata sai konkreetsust kevadise koalitsioonileppega, kus kaitsetööstuspargi idee sees oli. Hiljem rõhutas kaitseministeerium, et nemad on huvi tundvaid ettevõtteid nõus aitama õigusliku ruumi, sobiva asukoha ning planeeringutega. Seni on eelkõige välismaa firmade puhul räägitud sakslaste Rheinmetalli ning Soome-Norra firma Nammo huvist. Eestis on konkreetsemaks jutud läinud ligi nelja-viie firmaga, nimeliselt näiteks laevatehaste- ja metallitööstuskontserni BLRTga.