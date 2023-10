«Võin kinnitada, et India on ametlikult edastanud oma plaani kaotada 20. oktoobriks ühepoolselt diplomaatiline puutumatus kõigilt peale 21 Kanada diplomaadi,» ütles välisminister Melanie Joly.

«Korraldasime nende ohutu lahkumise Indiast. See tähendab, et meie diplomaadid ja nende perekonnad on nüüd lahkunud,» lisas Joly.