FOTOD ⟩ Vabaõhumuuseum taastas tulekahjus hävinud Hiiumaa taluarhitektuuri pärli

«Kolga aida-lauda raida taastamine on muuseumi jaoks mitmes mõttes oluline. Kolga talukompleks on taaskord muuseumis terviklikul kujul, just nii, nagu see oli 1980. aastatel. Täidetud on tühimik, mille jättis 36 aastat tagasi toimunud tulekahju,» selgitas hoone taastamise tagamaid muuseumijuht Tanel Veeremaa.