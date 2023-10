Soojatrassi ehitustööd häirivad Pärnu maanteel liiklust

Tööd kestavad 20. oktoobri õhtust kuni 26. oktoobri hommikuni. Sel ajal on Pärnu maantee ja Reketi tänava ristmikul tööpäevadel kella 7-20 avatud mõlemas suunas kaks sõidurada. Öösiti ja nädalavahetusel on pool teest suletud, kuid sel ajal on sõidukitele tagatud läbipääs mõlemas suunas ühe sõidurajaga.