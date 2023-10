Venemaa oligarhilise kapitali abil aktiivselt Euroopa kõige esinduslikematesse kohtadesse oma luksuslikult dekoreeritud kirikute püstitamine jätab mulje, et see kirik ei tegele mitte niivõrd usuasjadega vaid «Vene maailma» eelpostide rajamisega. Eestisse pole sellist vaja enam püstitada, sest Tallinnas Toompeal domineerib 1900. aastal valminud Nevski katedraal. See rajati aktiivse venestajana tuntud Eestimaa kuberneri Sergei Šahhovskoi korraldusel.