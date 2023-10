«Selle kohtuotsuse põhjal on juba praegu Hillar Tederi õigusabikulud 166 000, Mihhail Korbil 50 000 ja Keskerakonnal 54 000 eurot. Ehk kui need jõuavad järgmisse ja järgmisse astmesse, siis kujutame ette, kui suured need õigusabikulud on,» juhtis Ruussaar tähelepanu, kui kulukas kogu see protsess on olnud maksumaksjale, kelle rahade eest õigusabikulud maakohtu otsuse põhjal hüvitatakse.

Priit Hõbemägi sõnul on aga kogu Porto Franco üldiselt üks suur keskerakondlikku linnavalitsuse poolt mahitatud eksitus. Esiteks on see arhitektuuriliselt kole. «Kui te tulete laeva pealt maha Tallinna reisisadamas, siis te ei näe vanalinna. Te näete Oleviste torni, aga ei näe vanalinna, sest see kole jurakas ääristab seda admiraliteedi basseini ja seisab nagu müür seal vanalinna ja sadama vahel. Tegelikult on Tallinnal pakkuda visuaalselt ainult üks suur asi ja see on vanalinn.»