«Noodis kirjutasime, et avaldame sügavat kahetsust vürst Vladimiri kalmistul asuva mälestusseina lammutamise pärast, millel oli mälestustahvel,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Mihkel Tamm Postimehele.

Ühtlasi küsib Eesti Johan Laidoneri mälestustahvlit endale, juhul kui Vene pool on otsustanud, et see mälestustahvel ei saa enam asuda Vladimiri kalmistul.