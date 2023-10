FOTOD ⟩ Tartumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene

Päästjate läbi viidud viimatise kodunõustamise ajal oli majas olemas töökorras suitsuandur. Ulatuslike kahjustuste tõttu ei ole teada, kas andur tänase sündmuse eel endiselt töökorras oli ja elanikku ohust hoiatas. Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur. Arvestada tuleb sellega, et tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti. Elu päästab ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.