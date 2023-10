Veel üks tõuge hinnatõusuks – valitsus kergitab keskkonnatasusid

Kliimaminister Kristen Mi­chal (RE) selgitas riigikogus, et suure keskkonnamõjuga tegevused peavad olema õiglaselt maksustatud, et vähendada ohtlike ja tervist kahjustavate jäätmete teket, kaitsta veevarusid ja puhast õhku. «Loodus- ja elukeskkonnale tehtud kahju ei tohi jääda ühiskonna õlgadele, vaid selle peab katma see, kes saastab või kahju tekitab,» sõnas ta.