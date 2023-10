VIDEO ⟩ Erikomisjon arutas avalikul istungil lennuettevõtte Nordica tegevust

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul ei leidnud riigikontroll auditi käigus olulisi argumente, mis kinnitaks, et riigile kuuluvad äriühingud AS Nordic Aviation Group (kaubamärginimega Nordica) ja OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) oleksid praegusel kujul riigile strateegiliselt vajalikud ning eksisteeriks arusaadav avalik huvi riigi osalemiseks neis äri-ühingutes.

«Samuti viitavad auditimaterjalid, et riik ei ole osutunud piisavalt oskuslikuks ja huvitatud omanikuks nii keerulises äri-valdkonnas nagu lennundus,» lisas ta. Seetõttu soovitab riigikontroll võtta pärast Nordicas algatatud erikontrolli tulemuste selgumist ja majandustegevuse stabiliseerumise korral suund Nordica ja TVH võõrandamisele.

Erikomisjoni istungile on kutsutud kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu, Nordic Aviation Group AS nõukogu esimees David James O'Brock-Kaljuvee, Nordic Aviation Group AS juhatuse liige Eteri Harring ja riigikontrolli peakontrolör Märt Loite.