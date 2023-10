OTSEPILT ⟩ Riigikogu arutab kaht koalitsiooni ja 21 opositsiooni eelnõu

Eelnõuga kehtestatakse makseteenuse pakkujatele kohustus säilitada piiriüleste maksete saajate kohta käivad andmed ja edastada need kord kvartalis maksuhaldurile, kui maksete koguarv ühe saaja kohta ületab 25 makset kvartalis. Maksuhaldurid edastavad andmed Euroopa Liidu kesksesse elektroonilisse makseteabesüsteemi. Eelnõu on seotud ELi direktiiviga, mis tuleb liikmesriikidel üle võtta ja rakendada järgmisest aastast.

Esimene lugemine – 21 eelnõu

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist maksustada täiendavalt pakendite ja plasti kasutamist“ eelnõuga (65 OE) soovitakse, et valitsus loobuks pakendite ja plasti kasutamise täiendavast maksustamisest. Esitajate sõnul on eesmärk pakendjäätmete teket vähendada õige, kuid on vale teha seda täiendava maksustamise kaudu.