Miks osales Kallas sidekaabli pressikonverentsil? Prokuratuur: ta sai vastata laiematele küsimustele

«Niipea kui õiguskaitseasutused on andnud valitsusele ülevaate juhtumi uurimisest, on riik pöördunud infoga avalikkuse poole. Nii valitsus kui ka prokuratuur kinnitasid möödunud neljapäeva õhtul, et esmased toimingud Eesti-Soome sidekaabli uurimisel on merel tehtud ja need kahjustused on inimese põhjustatud. Samuti kinnitasime, et olemasoleva menetluse raames saame kontrollida ka Eesti-Rootsi sidekaabli kahjustuse asjaolusid, mille puhul on esialgsete andmete põhjal alust arvata, et kahjustused on inimtekkelised, kuid kontrollime seda põhjalikumalt. Ka eile pöördusime olemasoleva infoga avalikkuse poole,» kirjeldas Pern protsessi.