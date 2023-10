«Täna oli oluline tulemus sõjaväele ja luurele. Tähelepanu väärib kindlasti okupantide reaktsioon meie sõjaväe uutele võimekustele. Pärast seda, kui meie poisid ründasid Berdjanski ja Luhanski lennuvälju, siis nägime, et okupandid viivad oma lennukid minema. Eelkõige üritatakse meie Krimmi territooriumilt ümber asuda. Ja see on hea signaal,» rääkis president.