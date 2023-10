Erakordne seeneaasta põhjustab tunglemist nii metsas kui ka mürgistusliinil

Lahemaa kandis elav Elo Lootus on külmale vaatamata endiselt seenel käinud. «Ma pole varem lumest krõbisevaid seeni korjanud,» naerab ta. Metsas olevat tal nii mõnigi kord korjamisest lausa hasart tekkinud. «Lehter-kukeseente korjamine väljus vahepeal küll kontrolli alt. Ükskord läksin pimedas pärast tööd pealambiga metsa. Nina maas, käisin seal muudkui ringi ja ühel hetkel sain aru, et appi, peaks ümberringi vaatama, sest orientiir kaob ära. Sundisin end kiiresti pimedast metsast koju minema.»

Mükoloog Kadri Pärtel tõdeb samuti, et tänavu on seened inimesi tavapärasest rohkem metsa meelitanud. «Mükoloog tunneb hea seeneaasta ära siis, kui nii sõpradelt kui ka võõrastelt hakkab saabuma pilte ja küsimusi selle kohta, mis seenega on tegu.» Ta soovitab teha seenest fotosid nii eest kui ka tagant ning märkida juurde kasvukoht. «Ühe foto järgi on mõnikord keeruline seent tuvastada, aga on hea, kui inimestel on küsimusi ja nad pöörduvad otse mükoloogide poole.»