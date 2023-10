Lääne-Nigula valla otsus ähvardab armastava vanapaari igaveseks lahutada

«Kui poliitikud lubasid pensioni eest hooldekodu kohta, jäime neid uskuma, aga tegelikult teeb otsuseid vallajuht, kes leidis, et hooldekodutoetust pole meiesugustele vaja,» ütles Milvi (84, pereliikmete nimed muudetud). Abikaasa Mihkel (90) lisas, et praeguseks on olukord veelgi hullem, sest pärast valla otsuse vaidlustamist sai tema küll toetuse kätte, aga Milvi jäeti ilma, mis tähendab, et paar aetakse sunniviisiliselt lahku.