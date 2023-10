Hiina tahab välisministri sõnul Ühendriikidega stabiilseid suhteid

«Püüame laiendada koostööd, millest on kasu mõlemale poolele, et saaksime stabiliseerida USA ja Hiina suhteid ning viia need tagasi terve, stabiilse ja jätkusuutliku arengu teele,» ütles Wang avades kõnelusi USA välisministri Antony Blinkeniga.

«Oleme seisukohal, et see, mis on õige ja mis vale, ei sõltu sellest, kellel on suurem jõud või valjem hääl,» märkis välisminister.