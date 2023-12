100 NÄGU ⟩ Mohammad bin Salman: maailma naftakraani peremees

Kroonprints on jätnud viis aastat tagasi ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise järel lääneriikidelt saadud näpuviibutused selja taha ja keskendub sellele, mis tulevik toob. Kuni kliimamuutuste seljatamise üle vaidlevatel maailmariikidel on vaja naftat, on nad valmis eirama saudide erakordset karmi lähenemist teisitimõtlejatele.