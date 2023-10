ESIMENE FOTO ⟩ Prokuratuur ja kaitsepolitsei avaldasid pildi lõhutud Eesti-Soome sidekaablist

Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Martin Arpo ütles reedel ajakirjanikele, et tavaliselt lookleb sidekaabel mere põhjas lõdvas asendis ja see ei ole pingule tõmmatud. Eesti ja Soome vahelise sidekaabli puhul on näha, et mingi ese on kaabli nurga alla pingule tõmmanud ja see on katkenud.