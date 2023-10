Terviseminister Riina Sikkut lubas, et juhtunut uuritakse ja andmekaitse inspektsiooni abiga saavad selle asjaolud kiiresti selgeks.

Tallinna kiirabi töötajad on pildistanud juba mõnda aega ilma loata patsiente ja jagavad seda infot sotsiaalmeedias, kuid ajakirjaniku küsimuse peale, kas asutuse juht on looga kursis, soovitas Raul Adlas esitada tal kuriteoteate politseisse, kirjutas «Kuuuurija». Terviseminister Riina Sikkut (SDE) loodab, et uurimine toob juhtunusse peagi selgust.