«Tänases julgeoleku- ja majanduskeskkonnas on toimepidev tarneahel sõjalise kaitse tagamisel kesksel kohal. Hea meel on näha, et liikmesriigid teevad tihedat koostööd tarnekindluse suurendamisel, mis annab kindluse, et kõik meie hiljuti läbiviidud olulised võimearendushanked jõuavad õigeaegselt kaitseväe käsutusse,» ütles Magnus-Valdemar Saar.