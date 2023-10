Kaitseväe Akadeemia teenetemärgi pälvis kuus inimest

Viimastel aastatel on päeva aktiivsemat poolt ettevalmistanud ja läbi viinud õppurkorpuse isikkoosseis, et anda kadettidele juba õpingute ajal võimalus saada mitmekülgset juhtimiskogemust. Sel aastal olid tegevuste läbiviijateks on Kaitseväe Akadeemia õppurkorpuse 26. maaväe ja 13. õhuväe põhikursuste kadetid.