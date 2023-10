Eestis tuntud jäätmekäitluse, taaskasutuse ja keskkonnaettevõttel Ragn-Sells on sellest nädalast uus ingliskeelne tunnuslause «What a Waste», mis on tõlgitav kui «milline raiskamine», ent kuidas kõlab loosung eesti keeles tegelikult, on ebaselge, sest peale võõrkeelse väljendi ettevõte siinsel turul ühtki teist varianti ei kasuta.