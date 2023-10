Üha rohkem on inimesi, kes ei jaksa enam süüa osta

Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni sõnul on elukalliduse tõus pannud inimesi üha rohkem otsima täiendavat tuge ning toiduabivajajate arv kasvab iga aastaga. «Toit on Eestis väga kallis, eriti tervislik toit. Tänavu on kuue kuu jooksul jagatud 2,41 miljonit kilo toitu, millest 2 miljonit kilo moodustab päästetud toit, mida firmad erinevatel põhjustel ei saa müüa,» lisas Boerefijn.