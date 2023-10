Tallinn hakkab elanike prügikastide sisu uurima

Abilinnapea Joosep Vimma sõnul aitab jäätmete liigiti kogumine tagada nende võimalikult suures ulatuses ringlussevõtu. «Linlaste segaolmejäätmed näitavad hästi, milliste jäätmeliikide sorteerimisega on elanikel enim väljakutseid. Erilise tähelepanu all on biojäätmed. Nende liigiti kogumiseks on tänaseks kõigil Tallinna elanikel olnud võimalus tellida äravedu või korraldada väiksemate majade puhul kompostimine. Nõustamise eesmärk on pakkuda elanikele tuge ja mõistmist, kuidas oma jäätmeid õigesti liigiti koguda,» märkis Vimm.