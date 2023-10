Legendaarse metsavenna punkrist varastati osa ahju

Eile avastas Lääne-Virumaa metsade all asuva Lebavere metsavennapunkri taastamise eestvedaja Heili Tammus, et tema hõimlase Kaljo Tamme venna Martini teise maailmasõja järgsest elupaigast on ära viidud ahju uks koos raamiga ning selle käigus kahjustatud küttekollet sedavõrd tõsiselt, et enam seda kütta ning punkris ööbida pole võimalik.