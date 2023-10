Arendaja plaanib Nõmme turu kõrvale 35 toaga hostelit

Praegu on Nõmme linnaosavalitsuses avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõu, millega tahetakse täpsustada 15 aasta vanust detailplaneeringut. Hostelit tahetakse ehitada restorani Kius hoovile. Linnaosavalitsus teatas plaanist ka sotsiaalmeedias, kus see põhjustas vastakaid arvamusi.Ühed leidsid, et niimoodi muutub Nõmme lihtsalt magalarajooniks, teised leidsid, et hostelit oleks Nõmme keskusse vaja.