100 NÄGU ⟩ Tarmo Jüristo: valimisvõit ja palju raha

Igal juhul tekitas SALKi tegevus riigikogu valimiste kontekstis kaks küsimust. Kas ja kui palju oli Jüristo tegevusel mõju märtsikuistele valimistulemustele? Nii tema pooldajad kui vastased (aga mitte nii palju Jüristo ise) on veendunud, et mõju oli määratu. Kes positiivses võtmes – võitsime! Kes negatiivses võtmes – SALK õpetas poliitikud valetama.

Teiseks tekitas SALKi tegevus aga hoopis uue teema. Kas selline tegevus läheb kokku erakondade rahastamise reeglitega? Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon leidis pärast pikka kaalumist, et tegu siiski oli keelatud annetusega. Tuleb tähele panna, et süüdistus ei käi Jüristo ega tema sihtasutuse kohta. Hoopiski erakonnad, keda Jüristo tasuta nõustas, peavad talle nüüd tagantjärele selle eest maksma.

Kui palju ja millal makstakse, on veel lahtine. Pole ju isegi kindel, kas parteid sellega nõustuvad või lähevad kohtusse. Jüristo on ise julgustanud või vihjanud, et parteid võiks selle teemaga kohtusse minna küll. Mitte et see kohtuskäik Jüristo tegevuse kohta midagi uut tooks, aga selle mõttes, et äkki saab selle abil parteide rahastamise reeglid selgemaks vaielda.