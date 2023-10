«Me peame Venemaa süsteemi kainelt hindama. Nad mobiliseerisid kõik oma jõud, et mitte kaotada seda, mida nad Ukrainas hõivasid, kuid samal ajal reostasid oma territooriumi sellise vihkamise ja moraalse allakäiguga,» rääkis riigipea.

President tõi välja, et see on tänavu teine kord, kui Venemaal kaob kontroll sündmuste üle.