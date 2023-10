Isamaa Tallinna fraktsiooni esimees Karl Sander Kase ütles, et veel eelmisel aastal oli Mihhail Kõlvarti (KE) juhitud linnavalitsus kõigi selliste muudatusettepanekute vastu – nüüd ei nõudnud isegi keegi komisjonis eraldi hääletamist. «Positiivne on see, et jää on hakanud murduma,» nentis ta.