Kaitsepolitsei peadirektori asetäitjaks saab Andres Ratassepp

Arpo sõnul on tema otsus kaitsepolitseis töö lõpetada isiklik. «Olen kaitsepolitseis töötanud 23 aastat, neist viimased kümme peadirektori asetäitjana ning tundsin 50. eluaastale lähenedes, et vajan rohkem isiklikku aega,» selgitas ta ja lisas, et aitas ka uuel peadirektoril ametisse sisse elada.