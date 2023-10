Kallas vastas Ansipi kriitikale: tal olid kõik võimalused mult küsida neid küsimusi

Kallas rääkis stuudios, et 30. septembril toimus Tartus erakonna volikogu, kus oli kohal ka Ansip. «Ta ei küsinud ühtegi küsimust, ei avalikult ega kohvipausil, minult otse. Miks ta kasutab seda läbi ajakirjanduse? Te olete teadlikud siin sellest, et on tulemas Euroopa Parlamendi valimised ja need toimuvad järgmisel aastal,» ütles Kallas. Ta lisas, et tahaks kuulata Euroopa-teemalisi arutelusid, kuid paraku annab sisepoliitika rohkem eetriaega.

Kallas rõhutas, et valitsusel on tulnud teha raskeid ja ebapopulaarseid otsuseid ja seetõttu on ka väga populaarne positsioon minna valimistele vastu neid otsuseid kritiseerides.