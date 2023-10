Riisalo meretaristu purunemisest: ministeerium tõstab valmisoleku astet

Kohtumisel arutati tegevusi, kuidas riigi ja ettevõtjate koostöös tõsta võimekust selliseid sündmusi ennetada, aga ka kiirelt lahendada. «Kuigi kummagi meresidekaabli intsidendiga ei kaasnenud häireid sideteenustes, peame olema valmis ka olukordadeks, millel on mõju. Kui uurimisasutused tegelevad merekaablite kahjustuste põhjuste väljauurimisega, siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi roll on tagada, et meie ühendused maailmaga ja sideteenused Eesti inimestele oleksid igal hetkel toimivad,» rääkis Riisalo.