Viljandis eelmise nädala reede õhtul neljakorruselises kortermajas kärgatanud plahvatuse põhjuste kohta on liikunud erinevaid versioone, nagu see, et süttis rõdul paiknenud gaasigrill, kuid esmaspäeval terve päeva sündmuskohal veetnud Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektori Roman Abubikirovi sõnul on nüüdseks selge, et õnnetuse tekitas Poolas toodetud gaasikütteseade.