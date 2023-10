Miks toetatakse ka Eestis antisemitismi ja Hamasi

Eesti juudi kogukonna esinaise Alla Jakobsoni sõnul ei mõista ta, kuidas satuvad inimesed Hamasi toetamise teele. «Ma ei saa aru, kuidas võib toetada neid, kes tapavad inimesi, ja veel kutsuda neid Eestisse,» ütles ta Postimehele. «Praegu viibib Iisraelis umbes tuhat inimest, kes on Eestist ja Eesti kodanikud. Nende sugulased on sõjaväes ja need asjad ei ole kerged.»

Küsimusele, mida ta arvab sellest, kui toetatakse Gaza sektori tsiviilelanikke, vastas Jakobson, et kõik seal toimuv on terrorism: «See on nende valik – nad said ju aru, kellega neil on tegemist.»