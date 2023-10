Kapost lahkuv Arpo: ma ei kavatse oma suud ühegi riigisaladuse teemal kunagi avada

Arpo sõnas teisipäevaõhtuses ETV saates «Ringvaade» , et uksekaart koos käepigistusega on Ratassepale juba üle antud. Kaitsepolitseis töötas Arpo 23 aastat ning tegemist oli tema silmis tormilise perioodiga.

Mitmekümnele aastale tagasi mõeldes meenutas Arpo ka endist kaitsepolitseiameti juhtivspetsialist Aleksei Dressenit, kes mõisteti 2012. aastal süüdi riigireetmises. «Dressen teadis rohkem, kui me oleksime tahtnud, aga mitte kõike,» ütles ta. «Kaposse tööletulek algab riigisaladuse julgeolekukontrolliga ja see on kõige paremas mõttes silma peal hoidmine – kui ei ole millegi pärast muretseda, siis ei peagi põdema». Arpo usub, et kaitsepolitseis ei ole ühtegi inimest, kes Vene luure heaks töötab.