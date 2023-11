Kui tavapäraselt on opositsiooniparteid teinud muudatusettepanekuid selliselt, et nad on näinud ühte või teist katteallikat paralleelselt, mis tähendab, et need ettepanekud ei ole tasakaalus, siis meie pidasime vastutustundlikuks suunata valitsust ka sisulisele dialoogile ja esitada tervikliku eelarvemuudatuse. See on kaetud ka katteallikatega ning sellel on terviklik seletuskiri. Tehniliselt koosneb see 10 muudatusettepanekust.