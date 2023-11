Sirbi peatoimetajaks tahab saada kolm inimest

Sihtasutuse Kultuurileht juhatuse esimees Toomas Väljataga nentis, et Sirbi peatoimetaja kohale kandideeris tegelikult hoopis neli inimest ning pärast tähtaja kukkumist võttis ühendust veel mitu.

«Komisjon kohtub aga kolmega, kuna üks ei esitanud pabereid õigeaegselt. Jäi mulje, et huvi oleks veel suurem olnud, kui need neli, kes paberid tõid. Aga tähtajad on tähtajad ja nõuded on nõuded,» ütles ta.

Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand. Foto: Sander Ilvest

Kohtumine kolme kandidaadiga toimub 13. novembril ja pärastlõunaks on komisjon oma valiku Väljataga sõnul ilmselt teinud. Seda, kes lisaks praegusele peatoimetajale Kaarel Tarandile veel kandideerisid, ta öelda ei soovinud.

Kandidaatide kohta ütles juhatuse esimees, et kõigil on oma tugevused, kuid pelgalt paberite põhjal lõplikku otsust teha ei saa. «Komisjonil liiga lihtne ka ei ole. Kaarlil ja ühel veel on selgelt ajakirjanduslik taust. Kolmas on ka kirjutanud ja kultuuriajakirjanduses sõna võtnud, otseselt toimetuses töötanud aga mitte. Keegi ei ole selline ilmselgelt lati alt läbi jooksev.»