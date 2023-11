Reinsalu selgitas, et Isamaa pidas seekord vastutustundlikuks suunata valitsust ka sisulisele dialoogile ja esitas tervikliku eelarvemuudatuse, kus on katteallikad ning seletuskiri. Tehniliselt koosneb see kümnest muudatusettepanekust. Küsimusele, kas on mingit lootust, et võimuliit Isamaa ettepanekutega arvestab, vastas Reinsalu, et ta on küll realist, aga alati on lootust.